Son dakika haberi... Dönmez: "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez'in madencilerle görüntüleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları Dönmez:

"Bugün ülkemizde yerli ve yabancı 18 altın madeni üretime devam ediyor, 20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün sayıyor"

"Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık."