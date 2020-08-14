Son dakika haberi... Dönüşümün fitili ateşlendi - Son Dakika

Dönüşümün fitili ateşlendi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin İstanbul'dan gelişte vitrini olan İstanbul Caddesi'ni modern bir görünüme kavuşturacak dönüşümün fitilini ateşledi. Bölgedeki plansız ve düzensiz yapılaşmanın tamamen ortadan kalkması için bir örnek oluşturacak ve kat karşılığı gerçekleştirilecek dönüşüm projesinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı.

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak yatırımların startını bir bir veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan ancak somut bir adım atılamayan İstanbul Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm için de düğmeye bastı. Bursa'nın İstanbul'a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar, düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi'nin modern bir görünüm kazanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Yeşilova Mahallesi 11514 ada 1 nolu parselde örnek bir dönüşüm projesi uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 'kat karşılığı' olarak yapılan ve 5 firmanın katıldığı ihale 21 Temmuz'da yapılmıştı. İhale sürecinin tamamlanmasıyla kazanan firma Güler İnşaat firması ile 12 Ağustos'ta sözleşme imzalandı.

İstanbul Caddesi'ni gerçek bir vitrin haline getirecek çalışmalara emsal teşkil etmesi beklenen, 11 bin 269 metrekare alanda geliştirilecek proje, ticaret, ofis ve konut bloklarından oluşuyor. Bölgedeki bütüncül bir kentsel dönüşümün ilk etabı olacak projenin İstanbul Caddesi'ndeki dönüşüm sürecini hızlandırması bekleniyor.

Bursa'nın vitrini olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul ve Kuzey Marmara'dan Bursa'ya bağlantının İstanbul Caddesi üzerinden sağlandığını hatırlatarak, kentin vitrini olması gereken caddenin, mevcut haliyle Bursa'ya yakışmadığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede yapılacak dönüşüm çalışmalarının önünü açmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Yine bu caddemiz için çok önemli bir proje olan T2 tramvay hattında ihaleyi gerçekleştirdik ve kıza zamanda çalışmalara başlayacağız. Bunun yanında cadde üzerine hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm projesi de modern görüntüsü ile bölgeye değer katacak. Ben tamamlandığında bu projenin bölge için örnek olacağını ve dönüşümü tetikleyeceğini düşünüyorum. İstanbul Caddesi bu dönüşüm çalışmalarında Bursa'nın gerçek vitrini haline gelecek" dedi.