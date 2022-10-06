Malatya- Elazığ Karayolu TÜVTÜRK Kavşağı'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 PF 121 plaka temizlik aracı ile C.K. yönetimindeki 44 T 0897 Fiat marka ticari araç çarpıştı. Kazada, A.K. (51), C.K. (65), A.K. (4) ve R.A. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

TÜVTÜRK, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Dört kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

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