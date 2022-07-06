Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 22 kilo 800 gram tütün ve 184 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika

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