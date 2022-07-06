Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 22 kilo 800 gram tütün ve 184 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde bir evde kaçak ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yaptı.
Adreste, 184 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 22 kilo 800 gram tütün, 700 sigara filtresi ile 15 kutu sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi T.M, işlemleri için emniyete götürüldü.
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