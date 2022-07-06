Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

06.07.2022 16:05
Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 22 kilo 800 gram tütün ve 184 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 22 kilo 800 gram tütün ve 184 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde bir evde kaçak ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Adreste, 184 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 22 kilo 800 gram tütün, 700 sigara filtresi ile 15 kutu sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi T.M, işlemleri için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Şüphelenilen araçta kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi Şüphelenilen araçta kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement