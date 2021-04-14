Dörtyol'da Şehitler Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Dörtyol ilçesinde Şehitler Haftası münasebetiyle Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek temizlik ve bakımlarını yaptı.

Mezarların bakımını ve temizliğini yapan gençlik liderleri, şehitler için dua etti.

Liderlerden Yunus Emre Tufan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi olarak Şehitler Haftası'nda hem ilçedeki şehitleri unutmadıklarını göstermek hem de şehitlerin mezarlarını ziyaret edip temizlik ve onarımlarını yapmak istediklerini dile getirdi.