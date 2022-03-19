Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

19.03.2022 13:47
Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde plastik saksılar içerisine dikili 23 Hint keneviri, bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde plastik saksılar içerisine dikili 23 Hint keneviri, bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karakese Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis Karakese mahallesinde bulunan Ö.G.'nin ikametinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine eve yapılan baskında 7.3 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 23 Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 bin 750 lira ele geçirildi.

Ö.G. gözaltına alındı. - HATAY

Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

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Hint Keneviri, Dörtyol, Bonzai, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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