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Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da "komando" oluyor - Son Dakika

Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da "komando" oluyor

29.07.2021 11:13

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan Azerbaycanlı ve Gambiyalı askerler, "komando" olarak ülkelerine döndü.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan Azerbaycanlı ve Gambiyalı askerler, "komando" olarak ülkelerine döndü.

Alanında önemli eğitim merkezlerinden İzmir'in Foça ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında bugüne kadar 20 farklı dost ve müttefik ülke askerine eğitim verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde bir süre önce gelen Azerbaycan ve Gambiya'dan 6 asker de Türk komando adaylarıyla, uzman eğitmenlerden fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için özel eğitim aldı.

Eğitimlerini özel alanlar ve arazide gerçekleştiren komandolar, atış konusunda da en iyi olmaları için özenle yetiştirildi. Kurs boyunca tabanca, tüfek, makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, roketatar, havan, el bombası gibi ateşli silahları ustalıkla kullanmayı öğrenen misafir askerler, bu sürede icra edilen temel savaş beden eğitimi ve komando eğitimlerinde 271 kilometre koştu, 1110 kilometre yürüdü.

Kursta ayrıca harita, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlar dahil tüm silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, meskun mahallelerde muharebe konuları da anlatıldı.

Meskun mahal, sızma gibi tatbikatları da başarıyla icra eden komandolar, yakın dövüş hareketleri eğitiminin yanı sıra hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim koşullarında ayakta kalmayı başardı.

"Kurs çok faydalı oldu"

Azerbaycanlı 23 yaşındaki Teğmen Şahin Nacafov, AA muhabirine, 2019'da Azerbaycan Sınır Hizmetleri Akademisinden mezun olarak göreve başladığını söyledi.

Kardeş ülke Türkiye'de böyle önemli bir eğitim aldığı için mutlu olduğunu belirten Nacafov, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın tarihinin şanlı şereflerinden 2. Karabağ savaşında görev yaptım. Ardından Azerbaycan Sınır Hizmetleri Komutanlığı tarafından kardeş ülke Türkiye'ye Komando Temel Kursu almak için 3 arkadaşımla gönderildim. Burada alanlarında uzmanlaşan eğitmenlerden, fiziki kondisyon ve askeri anlamda etkin ve üst düzeyde eğitimler aldık. Yaklaşık 6 ay süren kurs çok faydalı oldu. Hocalarımız çok ilgilendi."

Gambiyalı Üsteğmen Landing Colley ise 2018 yılında Ankara Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde kursa katıldığını dile getirdi.

Komando olmayı hep hayal ettiğini vurgulayan Colley, "Komando kursu almak bizim ülkede çok avantajlı bir şey. Zaten devletimiz bunun için gönderdi bizi. Ülkemize gidince bu komando kursunda gördüğümüz şeylerin çok faydası olacak. Biz de oradaki askerlere bunu anlatacağız. Bu eğitim hayatımız boyunca devam edecek. Komando eğitimi kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Astsubay Çavuş Amadou Boobb da 2018'de Türkiye'ye geldiklerini ve Türkçe dersleri de aldıklarını söyledi.

Bu yıl da Foça'ya geldiklerini belirten Boobb, "Türkiye'de aldığımız kurs bize çok şey kattı. Türkiye çok iyi bir ülke ve insanlar sosyal olarak çok iyi. Ben de burada olmaktan çok memnun oldum." şeklinde konuştu.

Aynı ülkeden Astsubay Çavuş Jerreh Sanyong ise zorlu geçen kurs sayesinde çok iyi duruma geldiklerini kaydetti.

Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da komando oluyor
Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da komando oluyor
Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da komando oluyor
Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da komando oluyor
Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da komando oluyor
Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da komando oluyor
Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da komando oluyor
Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da komando oluyor
Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da komando oluyor

DOST Partisi, Azerbaycan, Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dost ve kardeş ülkelerden askerler de Foça'da 'komando' oluyor - Son Dakika


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