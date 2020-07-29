Son dakika haberi! Dövülen kadının yakınları, sağlık ekiplerine saldırdı - Son Dakika

Dövülen kadının yakınları, sağlık ekiplerine saldırdı

ADANA'da kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldüğünü öne sürerek başından yaralanan alkollü kadın D.D.'nin yakınları, ambulansın geç geldiğini iddia ederek sağlık ekiplerine saldırdı.

Olay, Seyhan ilçesi Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlar yolda yaralı ve alkollü bir kadın olduğunu görünce 112 Acil ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ayakta durmakta zorlanan ve başından yaralanan D.D.'ye müdahale etti. Bu sırada sağlık ekiplerinin yanına gelen ve D.D.'nin akrabası olduklarını söyleyen 2 kişi, ellerindeki içki şişelerini sağlık çalışanı A.Ü.'ye fırlattı. Saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan A.Ü., polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen polis, 2 saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaralı D.D. ise tedavisi yapılmak üzere, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.