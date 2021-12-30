Üye Girişi
Son dakika haberi: Down sendromlu İpek'in askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Down sendromlu İpek'in askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi

30.12.2021 17:48
Son dakika haberi: Down sendromlu İpek'in askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi

Gelen son dakika haberine göre Pamukova ilçesinde yaşayan down sendromlu İpek Evcimen'in askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi.

Pamukova ilçesinde yaşayan down sendromlu İpek Evcimen'in askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Evcimen'in asker olma isteğinden haberdar olan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Üniforma giydirilen, asker selamı ve tekmil öğretilen İpek, komutanlara selam verip kısa da olsa hayal ettiği askerliği yaşadı.

Ailesinin kendisi için düzenlediği asker eğlencesine katılan İpek, burada yakınları ve mahallelilerle doyasıya eğlendi.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Mahallesi, Pamukova, Jandarma, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Down sendromlu İpek'in askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika


AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz         
17:34
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50

Son Dakika Haberleri
17:33 AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz
17:31 Muğla'da 17 yaşındaki genç dehşet saçtı! Yemek yediği kişinin boğazını keserek öldürdü
17:27 2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları belli oldu
17:21 Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!
17:04 Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi
17:03 Klimik Derneği'nden omicron için salgın yasağı önerileri...
16:57 Yılbaşında İstanbul'da kapalı olacak yollar açıklandı
16:51 Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı
16:47 Tiryakilere bir kötü haber daha: Alkole yüzde 35, sigaraya en az 3 lira zam bekleniyor!
16:39 Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 17:53:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Down sendromlu İpek'in askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement