Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü

21.03.2021 11:03
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü, System.String[]

Son dakika haberler: Nevşehir'de yaşayan down sendromlu Ramazan Ünlü'nün itfaiyeci olma hayalini Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran gerçeğe dönüştürdü.

Nevşehir'de yaşayan down sendromlu Ramazan Ünlü'nün itfaiyeci olma hayalini Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran gerçeğe dönüştürdü.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olması dolayısıyla Nevşehir'de ikamet eden down sendromlu Ramazan Ünlü hayalinin itfaiyeci olmak olduğunu beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney ile paylaştı. Beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney öğrencisinin bu isteğini Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a iletmesinin ardından Belediye Başkanı Savran down sendromlu Ramazan Ünlü'nün itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Savran'ın, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine talimat vermesinin ardından hazırlıklar yapıldı. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelen down hastası Ramazan Ünlü, itfaiyeci kıyafetlerini giydi ardından itfaiye aracıyla sirenler çalarak yangın alanına geçti.

İtfaiye çalışanlarınca yakılan ateşe müdahale eden Ramazan Ünlü'nün mutluluğu görülmeye değerdi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran daha sonra ise başarılı bir itfaiyeci olmasından dolayı Ünlü'ye madalya taktı, çeşitli hediyeler verdi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ramazan Ünlü çok mutlu olduğunu ifade ederken, Nevşehir Özel Eğitim Uygulama okulunda beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney de zaman zaman sosyal aktiviteler için okul dışına çıktıklarında her fırsatta itfaiyeci olmak istediğini söyleyen öğrencisi için gösterilen duyarlılık dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. Güney, "Belediye Başkanımız ve itfaiye personelleri ricamızı kırmadı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Ramazan'ı çok mutlu ettiler. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Savran da "Ramazan'ın hayali varmış ve burada çok da başarılı oldu. Hayalini gerçekleştirdik ona bir de madalya verdik. Özel insanlarımızın özel eğitimlerle topluma kazandırılması için çalışma yapan öğretmenlerimiz var. Ben de bir hekim olmam nedeniyle bu tür talepleri çok önemsiyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü

Ramazan Ünlü, Nevşehir, İtfaiye, Ramazan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi: Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika


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