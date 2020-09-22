Son dakika haberi: Drift atarken kaza yapan sürücüye 11 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberi: Drift atarken kaza yapan sürücüye 11 bin lira ceza

Son dakika habere göre ANKARA'da cadde üzerinde otomobiliyle drift atarken park halindeki minibüse çarpan sürücü Hüseyin A.'ya (22) 11 bin TL para cezası uygulandı.

Son dakika haberi: Drift atarken kaza yapan sürücüye 11 bin lira ceza, System.String[]

ANKARA'da cadde üzerinde otomobiliyle drift atarken park halindeki minibüse çarpan sürücü Hüseyin A.'ya (22) 11 bin TL para cezası uygulandı.

Hüseyin A., yönetimindeki otomobille, Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde drift atmaya başladı. Gece vakti caddede bir süre drift atan sürücü, çevrede tepki çekti. Drift sırasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 AL 0567 plakalı minibüse çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, sürücü yara almadan kurtuldu. Sürücünün drift atması ve minibüse çarpması, cep telefonuyla görüntülendi.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, Hüseyin A.'nın sürücü belgesine daha önce el konulduğunu belirledi. Hüseyin A.'ya, 'sürücü belgesi herhangi bir nedenle geri alınmasına rağmen araç kullanmak', 'trafikte drift atmak' ve 'alkollü araç kullanmak' gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yaklaşık 11 bin TL para cezası uygulandı.'15-20 BİN TL HASARIMIZ VAR'

Minibüsün sahibi Mustafa Pektemur (67) kaza sırasında evde olduğunu anlatarak, "Sesi duyup balkona çıktım, bir araba dönüyor. Döndü, döndü, 'şimdi gider' dedim, gitmedi. 'Şunun tavanına bir şey atayım' diye düşündüm sonra içeri girdim. Koridora kadar gelince 'tak' diye bir ses duydum. Çıktım baktım ki bizim arabaya vurmuş. Sonra hemen polis geldi, ceza yazdılar. Ehliyeti yokmuş zaten, arabayı parka çektiler. Sonra alkol muayenesine götürdüler. Bizim 15-20 bin TL hasarımız var. Çocuğun babası yaptıracak" diye konuştu.

Türk Lirası, Para Cezası, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Drift atarken kaza yapan sürücüye 11 bin lira ceza - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerginliğinde resti çekti: Göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerginliğinde resti çekti: Göz yummayız         
17:31
Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı         
16:59
Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim         
16:58
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:44:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Drift atarken kaza yapan sürücüye 11 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei