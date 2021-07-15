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Güneysu'daki sel ve heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Güneysu'daki sel ve heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)

15 Temmuz 2021 Perşembe 08:07

Rize'nin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Sel ve heyelan nedeniyle ilçe merkezinde iki caddede yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştu. Gece geç saatlerden itibaren çevre illerden ve Rize'den gelen ekipler ilçe merkezinde temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldiğini, merkeze elektrik verilemediğini söyledi.

Heyelanlar nedeniyle ciddi sorunlar olduğuna değinen Özer, "İlçede 8 mahalleye yol olmadığı için ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesi olan yerleri öncelik vererek boşalttık. Okul yurtlarımıza vatandaşları aldık. Merkez ilçeyi temizledikten sonra hasar tespitine başlayacağız." dedi.

Vatandaşların geceyi güvenli yerde geçirdiğinin altını çizen Özer, "Öğretmenevinde 12, Spor Lisesinde 15, Kaptan Ahmet Erdoğan Lisemizde 12 misafirimiz, toplam 39 misafirimiz var. Toprağın altında araç çıkıyor. Sadece merkezde 10, belediyenin 10 aracı ve hastanenin bodrumu dolmuş. Hasar tespit kaldırıldıktan sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.

Güneysu'daki sel ve heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Güneysu'daki sel ve heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Güneysu'daki sel ve heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Güneysu'daki sel ve heyelanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)

Toprak Kayması, Hisarcık, Güneysu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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