Son dakika haberi... (DRONE) New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi... (DRONE) New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı

12.04.2022 18:05

Son dakika haberler: New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro istasyonunda yaralı yolculara ait görüntüler yer aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polisin açıklamasına göre, olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde de bulunduğu belirtildi.

Polis, vatandaşların bölgeden uzak durması uyarısı yaparken, metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Muhabir: Betül Yürük

Son dakika haberi... (DRONE) New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı
Son dakika haberi... (DRONE) New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı
Son dakika haberi... (DRONE) New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı

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New York, Metro, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... (DRONE) New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... (DRONE) New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı - Son Dakika
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