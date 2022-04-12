Son dakika haberi... (DRONE) New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Buse, ormanda ağaca asılı bulundu! Ardında bir de not bırakmış

Dükkanın önüne sandalye koyup geçenlere laf atan Suriyeli, mahalleliyi tehdit etti

Korku ve panik anları kamerada! İşte New York'taki metro istasyonuna saldırı anı

Ne yaptın sen Altay! Derbiden 2 gün sonra ortaya çıkan görüntüsü elden ele dolaşıyor

New York metrosuna silahlı saldırı! Açılan ateş sonucu çok sayıda kişi vuruldu

New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro istasyonunda yaralı yolculara ait görüntüler yer aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polisin açıklamasına göre, olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde de bulunduğu belirtildi.

Polis, vatandaşların bölgeden uzak durması uyarısı yaparken, metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Muhabir: Betül Yürük