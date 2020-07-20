Son dakika haberi... Drone pilotlarından Kıbrıs mesajı
Son dakika haberi: Türkiye'yi çektikleri eşsiz görüntüler ile tanıtan drone pilotları bu sefer 20 Temmuz 1974 ve 18 Ağustos 1974 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46.yıl dönümü anısına gökyüzüne uçtular.
Türkiye'yi çektikleri eşsiz görüntüler ile tanıtan drone pilotları bu sefer 20 Temmuz 1974 ve 18 Ağustos 1974 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46.yıl dönümü anısına gökyüzüne uçtular. 46 farklı dron pilotu çektikleri görüntüler ile " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" mesajını oluşturdu.
Türkiye Cumhuriyeti 46 yıl önce 20 Tem 1974 ve 18 Ağustos 1974 tarihlerinde düzenlediği iki harekat ile Rum mezalimi altındaki adayı barışa kavuşturdu. Gönüllü drone pilotları gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46.yıl dönümü için gökyüzüne uçarak özel bir video hazırladılar. 46 drone pilotunun katıldığı projede her kişi bir harf alarak "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" yazısını oluşturdu.
İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan video dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in harekatın gerçekleştirildiğini anlattığı ses kaydı ve harekat sırasında çekilen görüntü ve fotoğraflardan oluşuyor. Barış için kahramanca savaşarak gazi ve şehit olan Türk Askerimizin unutulmaması için hazırlanan videoda Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı beraber dalgalandırılıyor. Hazırlanan videoda oluşturulan mesaj izleyenlerin büyük beğenisi topladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:39 Kaynak: İHA
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