Son dakika haberi: (Drone) Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu - Son Dakika

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

Yağışlar İzmir ve Antalya'da felakete dönüştü! 2 kentte için risk devam ediyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil