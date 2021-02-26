Son dakika haberi: DSİ, Batman'daki Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesi uyarısında bulundu - Son Dakika

DSİ Ilısu Projesı· 16. Bölge Müdürlüğü, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su kodunun dönemsel olarak yükselip düşmesi nedeniyle, bazı taşınmazların kullanılmaması uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Temmuz 2019'da su tutulan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın, 16 Haziran 2020'de 525,35 metre su seviyesine ulaştığı belirtildi.

Barajda devreye alınan 6 türbinin ihtiyaca göre çalıştığı kaydedilen açıklamada, barajda su tutmayla birlikte kamulaştırma sınırı olan ve taşkın anında kullanılabilecek 526 kodunun altındaki taşınmazlar ve bazı yerleşim yerlerinin su altında kaldığı bildirildi.

Kamulaştırma işlemlerinin yüzde 99 tamamlandığı ancak yıl içinde barajın işletmesinden kaynaklı olarak su kodunun sabit kalmadığı, dönemsel yükselip düştüğü vurgulanan açıklamada, "526 kodu altında kalan köy ve mezralarda, yerleşim yerleri, arazilerin, can ve mal güvenliğiyle ilgili herhangi mağduriyet yaşanmaması için bahse konu taşınmazların vatandaşlar tarafından kullanılmaması, Baraj Gölü'ne girilmemesi ve girişlerin engellenmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan tüm ikazlara rağmen aksi yönde hareket edilmesinden kaynaklanacak can ve mal kayıplarından kurumun sorumlu olmadığı kaydedildi.