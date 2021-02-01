Son dakika haberi! DSİ'den Vezirköprü Ovası'na 88 milyon liralık yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Samsun'da Vezirköprü Ovası Sulaması ikinci kısım inşaatının tamamlandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, depolama, sulama, toplulaştırma çalışmaları ile sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Samsun'da bir yatırımı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vezirköprü Ovası Sulaması ikinci kısım inşaatı işi kapsamında 3 bin 870 hektarı yeni olmak üzere toplamda 12 bin 44 hektar arazinin sulamaya hazır hale getirildiğini anlatan Yıldız, 88 milyon lira maliyetli projenin tamamlandığını belirtti.

Sulama ile ekonomiye yıllık 108 milyon lira katkı hedeflendiğine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Söz konusu işte bugüne kadar ana boru hattında 3 bin 647 metre CTP, 1762 metre çelik, yedek boru hatlarında da 98 bin 911 metre polietilen boru döşenmiştir. Boru döşenen kısımlardaki 710 sanat yapısı imalatı tamamlanmıştır. 61 kilometre işletme ve bakım yolları, 37 bin 500 metre drenaj kanalı kazı çalışmaları ve sulama sahasında kalan 2xbin metre taşkın koruma çalışması yapılmıştır. Sulama sayesinde 2020 yılı birim fiyatlarıyla yıllık 1063 lira dekar başına gelir artışı, 3 bin 103 kişiye istihdam alanı ve milli ekonomiye yıllık 108 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."