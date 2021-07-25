Son dakika haberi! DSİ operatörü Şahinbaş, Arhavi'deki sele ilk müdahalesi kamerada - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağış sonrasında yaşanan sel felaketi sırasında ilçe merkezinde biriken suları kullandığı iş makinesiyle tahliye ederek suyun yükselmesini ve bölgedeki birçok kişinin zarar görmesini önleyen DSİ operatörü Akif Şahinbaş'ın müdahale anları kameraya yansıdı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arhavi'deki incelemeleri esnasında DSi operatörü Akif Şahinbaş ile bir süre sohbet etti.