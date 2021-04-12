DSÖ'den korkutan uyarı: Salgının sonlanması için önümüzde çok uzun bir yol var - Son Dakika

DSÖ'den korkutan uyarı: Salgının sonlanması için önümüzde çok uzun bir yol var

12.04.2021 19:03
DSÖ'den korkutan uyarı: Salgının sonlanması için önümüzde çok uzun bir yol var, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sonlanması için 'çok uzun bir yol' olduğu uyarısında bulunarak, "Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Fiziksel mesafe, maske, el hijyeni, havalandırma, test, temas takibi, izolasyon ve karantina gibi önlemlerin Kovid-19'a karşı işe yaramaya devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak halk sağlığı önlemlerinde ve bunların uygulanmasındaki kafa karışıklığı, kayıtsızlık ve tutarsızlık, bulaşmaya neden oluyor ve hayatlara mal oluyor" dedi. Ghebreyesus, dünya genelinde pek çok ülkede, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleri ve güçlü sistemlerle virüsün kontrol altına alınabileceğinin görüldüğünün altını çizdi.

"SONU OLMAYAN KAPANMALARA KARŞIYIZ"

DSÖ'nün 'sonu olmayan kapanmalara' karşı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını ve seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz. Ancak şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"İYİMSER OLMAK ÇOK BİRÇOK NEDENİMİZ VAR"

Ghebreyesus, Kovid-19'un grip olmadığını bir kez daha tekrarlayarak şunları kaydetti:

"Genç, sağlıklı insanlar öldü. Hayatta kalanlar için ise bu enfeksiyonun uzun vadeli sonuçlarını tam olarak kestiremiyoruz. Bu salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var. Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor."

DSÖ'den korkutan uyarı: Salgının sonlanması için önümüzde çok uzun bir yol var

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya DSÖ'den korkutan uyarı: Salgının sonlanması için önümüzde çok uzun bir yol var - Son Dakika Dünya


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