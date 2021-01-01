Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi

01.01.2021 00:27

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi. Söz konusu aşı pandeminin başlangıcından bu yana DSÖ'nün acil durum onayını alan ilk aşı oldu.

Çin'in, Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini DSÖ'ye bildirmesinin yıl dönümünde DSÖ'den önemli bir açıklama geldi.

Örgütten 2020'nin bitmesine saatler kala yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiği aktarıldı.

"ÇOK OLUMLU BİR ADIM"

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, Kovid-19 aşılarına küresel erişim sağlamaya yönelik çok olumlu bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Simao, dünyada ihtiyaç duyulan tüm ülkelere aşıların eşit şekilde dağıtımı için büyük bir küresel çabaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

DSÖ ve ortaklarının "güvenlik ve etkinlik standartlarına ulaşan diğer aşıları değerlendirmek için gece gündüz çalıştığını" belirten Simao, salgını sona erdirmek için tüm ülkelerin kritik aşı tedarikinin sağlanmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

2012 SONUNA KADAR 1,3 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLECEK

Pfizer ve BioNTech, aşı tedariki için ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşmalar yapmıştı. ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde 100 milyon doz aşı satın almak için 1,95 milyar dolar ödemeyi taahhüt ederken, AB aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 40 milyon doz, Kanada 20 milyon doz, Japonya ise 120 milyon doz satın almak üzere ön sözleşmeler imzalamıştı.

Şirket, aşıdan 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz üretmeyi planlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Pfizer, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar         
00:38
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi         
23:13
Kısıtlamayı ihlal eden gençten gazetecilere pişkin soru: Yakışıklı çıkıyor muyum ağabey? Kısıtlamayı ihlal eden gençten gazetecilere pişkin soru: Yakışıklı çıkıyor muyum ağabey?         
22:49
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 01:12:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei