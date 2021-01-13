Son dakika haberi... DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 9. yılında andı.

Aksakal, Denktaş'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1974 Barış Harekatı ile başlayan Kıbrıs Türklerinin tam bağımsızlık mücadelesi her türlü sabotaj politikalarını bertaraf ederek, bugünlere kadar gelişerek gelmiştir. Bundan sonra asla geriye gidiş olmayacaktır. Başta dost ve müttefik devletler olmak üzere KKTC'nin bağımsızlığını tanıma konusunda süreç başlatılmalıdır. Bu vesileyle, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucu Lideri ve Birinci Cumhurbaşkanı 'Toros' Rauf Denktaş'ı ebediyete intikalinin 9'uncu yılında saygı ve rahmetle anıyorum."