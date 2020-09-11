Son dakika haberi... DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Macron'a tepki Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Biz Macron ve onun gibileri 100 yıl öncesinden tanırız. Anadolu topraklarının güney bölgelerini fiilen işgal etmiş ve buralardan yaka-paça kovulmuş olan Fransız devletinin başındaki zat kuyruk acısının ıstırabıyla bu çıkışları yapıyor." ifadelerini kullandı.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un, Türkiye'nin Doğu Akdeniz üzerinde jeopolitik konumu gereği tartışmasız bir hak sahibi olduğu gerçeğini kabullenmekte zorluk çektiğini belirtti.

Türkiye'nin herkesin kabul ettiği büyük bir ülke olduğunu ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde nerede nasıl harekete geçeceğini ve nerede duracağını çok iyi bilir. Bu konuda başkalarının aklına ihtiyacı yoktur. Biz Macron ve onun gibileri 100 yıl öncesinden tanırız. Anadolu topraklarının güney bölgelerini fiilen işgal etmiş ve buralardan yaka paça kovulmuş olan Fransız devletinin başındaki zat kuyruk acısının ıstırabıyla bu çıkışları yapıyor. Türk milleti de şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda evlatlarının acısını asla unutmamıştır ve unutmayacaktır."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak sahibi olduğuna dikkati çeken Aksakal, "Kıbrıs Barış Harekatı ile Doğu Akdeniz'de Türk milletinin tartışmasız hakimiyetini tesis eden bir siyasi iradenin bugünkü temsilcisi olarak sayın Macron'a tavsiyem, üzerine vazife olmayan işlere çok fazla karışma. Aksi takdirde olası sonuçlarının acısı sizlere 100 yıl öncesini aratır." değerlendirmesinde bulundu.