MUŞ'ta motorlu taşıtlar sınavında düğme görünümlü kamera ile kopya düzeneği hazırladığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, IMKB Anadolu Lisesi'nde 27 Eylül Pazar günü yapılan motorlu taşıtlar e-sınavına girecek şahıslara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada düğme görünümlü kamera ile kopya düzeneği hazırladıkları belirlenen 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 düğme görünümlü kamera, 1 kamera, 1 kablosuz kulaklık, 1 SIM kartı, 1 batarya, 36 mikro pil, 2 mobil internet sağlayıcı ile 1 yapıştırıcı ele geçirildi. 3 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:53 - Kaynak: DHA
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