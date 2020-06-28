Son dakika haberi: Düğün salonu sahiplerine korona eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberi: Düğün salonu sahiplerine korona eğitimi

Son dakika haberi: Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olan ve 1 Temmuz'da kapılarını yeniden açacak olan düğün davet salonları sahipleri hazırlıklarını tamamladı.

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olan ve 1 Temmuz'da kapılarını yeniden açacak olan düğün davet salonları sahipleri hazırlıklarını tamamladı.

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Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) üyeleri ile bir araya gelerek düğünlerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla üyeleri ile bir araya gelerek hizmet içi eğitim verdi.

ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, toplantıda, İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdiğini anımsattı. 4 aydır kapalı olmaları nedeniyle oldukça zor günler geçirdiklerini ve 1 Temmuz tarihini sabırsızlıkla beklediklerini belirten Şirin, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Düğün salonu sahipleri olarak halkın sağlığını önemsediklerini anlatan Şirin, genelgeye göre düğünlerde takı merasimi olmayacağını, salonların belirli yerlerine sosyal mesafe planları asıp yer işaretlemeleri yaptıklarını bildirdi.

Şirin, üyelerini salon girişlerinde misafirlerin ateş ölçümlerini yapıp, maske kuralına uymaları konusunda uyardıklarını ifade ederek, "Düğünleri sağlıklı yapacağız" dedi.

Tek sıkıntılarının genelgenin haberlerde yanlış yorumlanması olduğunu belirten Şirin, gelin ve damadın aileleriyle oynayamayacağı bir düğün düşünemediklerini, genelgede sosyal mesafe kurallarına uygun bir düzenleme yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

(İHA)

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:48 Kaynak: İHA

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