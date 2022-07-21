Son dakika haberi | Düğün salonunda bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Düğün salonunda bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

21.07.2022 02:21
Son dakika haberi | Düğün salonunda bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgada K.D., Mert E. ve Erkut D.'yi bıçakla yaraladı.

ADANA'da düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgada K.D., Mert E. ve Erkut D.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mert E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile K.D., karşı gruptaki Mert E. ve Erkut D.'yi bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Yaralılar yakınları tarafından hastaneye götürülürken, ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavga nedeniyle düğüne son verilirken, hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mert E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan K.D., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Seyhan, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Düğün salonunda bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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