Son dakika haberi... Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Düğün kana bulandı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen düğünde havaya ateş eden magandanın silahından çıkan kurşunlar 2 kişiye isabet etti.

Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düğün kana bulandı

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen düğünde havaya ateş eden magandanın silahından çıkan kurşunlar 2 kişiye isabet etti. Kurşunların isabet ettği 1 kadın yaşamını yitirdi, 1 kadın ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyünde köy meydanında ki düğünde oyun oynanırken silahla havaya ateş edildiği sırada silahlardan çıkan mermiler sekerek Gülhan Çetin'in boğazına Melek Çakır'ın ise koluna isabet etti. Yaralanan iki kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralı kadınlardan boğazından aldığı kurşunla yaralanan Gülhan Çetin, ambulansla özel bir hastanenin acil servisine, kolundan yaralanan Melek Çakır ise başka bir ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Gülhan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından silahından çıkan kurşunlarla iki kadını vuran şahıs kaçtı. Jandarma ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haberi... Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 03:42

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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