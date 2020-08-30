Sivas'ta katıldığı düğünde silahı beline yerleştireceği sırada silahın ateş alması sonucu karın kısmından yaralanan Fatih Aktaş (24) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Kalın köyünde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında havaya ateş açan Aktaş, silahı beline yerleştireceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle silahın ateş alması sonucu karın kısmından yaralandı. Ağır yaralanan Aktaş, ambulans ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Aktaş'ın cansız bedeni Kalın köyünde defnedildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. - SİVAS