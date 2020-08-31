Sürücü Hüseyin Battaloğlu'nun İnebolu ilçesine bağlı Alaca köyünün muhtarı olduğu ve kızının Zonguldak 'taki düğününe katıldıktan sonra ailesiyle Kastamonu'ya döndüğü öğrenildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yarılılardan Ayşe Duygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün eniştesi Ali Duygun (58) kaza yerinde öldü, eşi Ayşe Duygun (53) ile sürücü, Melih, Yusuf Mecit ve Saliha Battaloğlu yaralandı.

Kastamonu 'da düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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