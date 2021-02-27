Son dakika haberi... Dumlupınar'da Şehitlik bakım ve onarım çalışmaları

Son dakika haber... Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Büyükaslıhanlar köyü Kocatepe mevkiinde bulunan şehitlikte, Kaymakamlık tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Büyükaslıhanlar köyü Kocatepe mevkiinde bulunan şehitlikte, Kaymakamlık tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı açıklandı. Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Büyükaslıhanlar köyümüzün Kocatepe mevkiinde bulunan Borazancı Şehitliği ve dört şehidimizin bulunduğu bölgede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ölçüm ve incelemeler başlatıldı. Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

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