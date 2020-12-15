Son dakika haberi | Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü

Gelen son dakika haberine göre Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, 9 evin kullanılamaz hale geldiği ve 1 evin zarar gördüğü yangın sonrası kar yağışının başlaması ile köy beyaza büründü.

Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, 9 evin kullanılamaz hale geldiği ve 1 evin zarar gördüğü yangın sonrası kar yağışının başlaması ile köy beyaza büründü. Rize'nin İkizdere ilçesinde bağlı Gölyayla köyünde dün çıkan yangın sonrası 9 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 ev de zarar görmüştü. Dün çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan Gölyayla köyü bugün başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. (OB-BK-NSO-SO-Y)

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