Son dakika haberi | Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü
15.12.2020 14:44
Gelen son dakika haberine göre Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, 9 evin kullanılamaz hale geldiği ve 1 evin zarar gördüğü yangın sonrası kar yağışının başlaması ile köy beyaza büründü.
Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü
RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, 9 evin kullanılamaz hale geldiği ve 1 evin zarar gördüğü yangın sonrası kar yağışının başlaması ile köy beyaza büründü.
Rize'nin İkizdere ilçesinde bağlı Gölyayla köyünde dün çıkan yangın sonrası 9 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 ev de zarar görmüştü. Dün çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan Gölyayla köyü bugün başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
(OB-BK-NSO-SO-Y)
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