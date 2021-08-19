Son dakika haberi... Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam yarı finale yükseldi

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale çıktı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, Berke'nin ilk turda kendi serisinde 52.40'lık derecesiyle adını yarı finale yazdırdığı belirtildi.
Toplam üç seri halinde koşulacak yarı final serisi, 21 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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