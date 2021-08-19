Son dakika haberi... Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam yarı finale yükseldi

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, Berke'nin ilk turda kendi serisinde 52.40'lık derecesiyle adını yarı finale yazdırdığı belirtildi.

Kenya 'nın başkenti Nairobi 'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam , 400 metre engellide yarı finale çıktı.

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