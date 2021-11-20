Son dakika haberi! Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, İsrail'in Gazze'deki çocuk ihlallerinin durdurulması istendi - Son Dakika

Filistin Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ihlallerine karşı uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

Merkez, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail'in Filistinli çocukları hedef alan ihlallerini durdurmak ve siviller ile kamu malına yönelik saldırılarının etkilerinden onları korumak için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, Gazze'deki ablukanın sona ermesi, uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması ve ihlallerin sürmesine neden olan cezasızlık halinin sona ermesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze'deki sivillere dönük ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekte başarılı olamaması nedeniyle çocuk hakları konusunda yaşanan gerilemeden endişe duyulduğu kaydedildi.

İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişi hayatını kaybetmiş, en az 75 bin kişi yerinden edilmiş, 1800 konut da tamamen yıkılmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.