Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 90 bin 811 - Son Dakika

Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 90 bin 811

14.10.2020 07:44
Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 90 bin 811, System.String[]

Son dakika haberler... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 90 bin 811, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 363 bin 609'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 90 bin 811, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 363 bin 609'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 28 milyon 850 bin 85'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 90 bin 253 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 220 bin 873'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 114 bin 823 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 151 bin 63'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Kolombiya'da toplam vaka sayısı 924 bin 98'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 141 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de toplam vaka sayısı 917 bin 35'e ulaşırken can kaybı ise 24 bin 572 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 853 bin 974 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 419 olduğu rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 925 bin 341, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 204 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 756 bin 472'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 942'ye yükseldiği aktarıldı.


Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 90 bin 811

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 90 bin 811 - Son Dakika Dünya

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