Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 179 bin 239

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 179 bin 239, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 44 milyon 775 bin 984'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 32 milyon 728 bin 561'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 121 bin 800 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 233 bin 137'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya 'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 469 bin 755 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 158 bin 468'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak yedinci sırada bulunan Arjantin 'de toplam vaka sayısı 1 milyon 130 bin 533'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 71 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya 'da toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 935'e ulaşırken, toplam can kaybı ise 30 bin 753 olarak açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında Fransa'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 235 bin 132, virüs kaynaklı ölü sayısı 35 bin 785 olarak raporlandı. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 681'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 785'e yükseldiği aktarıldı.