Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 757 bin 471'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bin 125'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 13 milyon 924 bin 364'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 415 bin 666 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 170 bin 415'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 229 bin 621 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 105 bin 564'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 507 bin 996 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 648 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 299 olurken, vaka sayısı 380 bin 34'e yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI İtalya'da toplam vaka sayısı 252 bin 235 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 231 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 222 bin 269 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 281 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 916 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 76 bin 191 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19 BİN 162'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 162'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 336 bin 324'e çıktığı açıklandı.