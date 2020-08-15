Son dakika haberi! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 763 bin 387'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 763 bin 387'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 357 bin 890'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 151 bin 766'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 476 bin 266 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 171 bin 535'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 278 bin 895 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 106 bin 571'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 516 bin 296 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 856 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 340 olurken, vaka sayısı 382 bin 111'e yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya 'da toplam vaka sayısı 252 bin 809 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 234 olarak açıklandı. Almanya 'da şu ana kadar 223 bin 774 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 289 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 924 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika 'da ise şu ana kadar 77 bin 113 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19 BİN 162'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 331'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 338 bin 825'e çıktığı açıklandı.