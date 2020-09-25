Son dakika haberi! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 987 bin 813'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 987 bin 813'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 420 bin 147'ye yükseldi.

Son dakika haberi! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 987 bin 813'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 420 bin 147'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 934 bin 98'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 185 bin 516 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 207 bin 538'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 659 bin 909 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 139 bin 883'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 788 bin 930'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 938 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 704 bin 209, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 118 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 497 bin 237'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 511'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 987 bin 813'e yükseldi - Son Dakika Dünya

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