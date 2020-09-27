Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 998 bin 747'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 998 bin 747'ye yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 58 bin 750'ye yükseldi.

Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 998 bin 747'ye yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 58 bin 750'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 411 bin 772'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 287 bin 593 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 209 bin 177'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 718 bin 115 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 141 bin 441'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 806 bin 38'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 296 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 232 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 527 bin 446'ya ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.


Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 998 bin 747'ye yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 998 bin 747'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerindeki 16 kişiye ceza Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu 10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu         
15:52
Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama         
15:12
Koronavirüse dikkat çekmek isteyen fotoğraf sanatçısı, 2 bin 450 maske ile duvarı kapladı Koronavirüse dikkat çekmek isteyen fotoğraf sanatçısı, 2 bin 450 maske ile duvarı kapladı         
15:02
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı         
13:59
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor         
13:39
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
İlk Süper Lig maçına 36 yaşında çıkan Hataysporlu Mesut Çaytemel'den gençlere tavsiye: Vazgeçmemeleri lazım İlk Süper Lig maçına 36 yaşında çıkan Hataysporlu Mesut Çaytemel'den gençlere tavsiye: Vazgeçmemeleri lazım         
12:15
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı         
10:20
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü         
07:09
15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler         
21:11
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 16:21:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 998 bin 747'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei