Son dakika haberi | Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti - Son Dakika

Son dakika haberi | Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti

21.12.2020 11:19
Son dakika haberi | Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti, System.String[]

Son dakika haberi: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 700 bin 91'e, vaka sayısı 77 milyon 190 bin 949'a ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 324 bin 869 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 186 bin 773 ile Brezilya, 145 bin 483 ile Hindistan, 118 bin 202 ile Meksika, 68 bin 799 ile İtalya, 67 bin 401 ile İngiltere, 60 bin 549 ile Fransa, 53 bin 625 ile İran, 50 bin 858 ile Rusya, 48 bin 926 ile İspanya ve 41 bin 813 ile Arjantin izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 54 milyon 106 bin 930 kişi iyileşti.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti - Son Dakika


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