Son dakika haberi | Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 19 milyonu aştı - Son Dakika

Son dakika haberi | Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 19 milyonu aştı

05.12.2020 22:07
Son dakika haberi | Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 19 milyonu aştı, System.String[]

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 19 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 19 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 19 milyon 2 bin 300'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 18 milyon 896 bin 158'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken 106 bin 142 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 5 milyon 885 bin 552 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre ABD'yi 2 milyon 45 bin 433 ile Fransa, 754 bin 169 ile İtalya, 615 bin 886 ile Brezilya, 531 bin 439 ile Belçika, 472 bin 651 ile Rusya, 405 bin 335 ile Hindistan ve 375 bin 762 ile Ukrayna izledi.

Türkiye'de 355 bin 946 aktif Kovid-19 vakası bulunurken bunlardan 5 bin 800'ünü ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 66 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 530 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 19 milyonu aştı - Son Dakika


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