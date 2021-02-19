'DÜNYA'NIN NAZAR BONCUĞU' MEKE GÖLÜ BEMBEYAZ

KONYA'da 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen krater yapıya sahip Meke Gölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Farklı yapısıyla dikkat çeken Meke'de, kar örtüsüyle görsel güzellik oluştu. Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması nedeniyle kurumuştu.

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meke Gölü bölgesi geçtiğimiz salı gününden itibaren Konya Ovası'na düşen kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Farklı yapısıyla dikkat çeken Meke'de, kar örtüsüyle görsel güzellik oluştu. Kar örtüsüyle Meke Gölü'nün seyredilmeye değer bir görüntüye kavuştuğunu ifade eden Reşadiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Yapar, "Çocukluğumuz burada geçti. Gerçekten çok güzel bir görünümü vardı. Şimdi ise kar yağdığı zaman ayrı güzel oluyor. İnşallah eskisi gibi olmasını istiyoruz. Buraya turistlerin de gelmesini istiyoruz. Meke Gölü eskisi gibi değil. Önceden biz burada suya da giriyorduk, şimdi su yok. İnşallah suyumuz yine olur. Burası kışın bile doğa harikası. Kar yağdığı zaman dünyanın nazar boncuğu harika bir hale bürünüyor" dedi.