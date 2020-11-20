Son dakika haberi: Dünya Ticaret Barometresi üçüncü çeyrekte yükseldi - Son Dakika

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Mal Ticareti Barometresi'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde yükseliş gösterdiğini bildirdi.

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Kasım Raporu'nu yayınladı. Buna göre, ağustosta 84,5 olan Mal Ticareti Barometresi kasımda 100,7'ye yükseldi. Böylece, DTÖ'nün Mal Ticaret Barometresi 2007'den bu yana en düşük seviyeyi ağustosta gördükten sonra, ihracattaki artışla 100 puanlık trendin üzerinde büyüme gösterdi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret ediyor.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, üçüncü çeyrekte barometredeki keskin yükselişin ihracat siparişlerindeki artıştan kaynaklandığına vurgu yapıldı.

DTÖ, stokların yeniden doldurulmasından, bastırılmış talebin sona ermesinden ve Kovid-19'da vaka sayılarının artmasından dolayı yılın son çeyreğinde ticaret üzerinde baskı uygulayacağı öngörüldü.

DTÖ'nin raporunda, Kovid-19'da ikinci dalganın, Avrupa ve Kuzey Amerika'da işletmelerin kapanmasına yol açmasıyla ticaret görünümünün belirsiz olduğuna da vurgu yapıldı.