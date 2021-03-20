Son dakika haberi... "Dünyaca ünlü doktor" yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın - Son Dakika

Son dakika haberi... "Dünyaca ünlü doktor" yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın

20.03.2021 11:11

Son dakika haberi... - (Özel) "Dünyaca ünlü doktor" yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın Şişli'de polis ekipleri müşterileri dünyaca ünlü doktor yalanıyla kandırarak mağdur eden sahte estetik merkezine baskın düzenledi Estetik eğitimine katılanlardan 3 ile 5 bin dolar arasında...

- (Özel) "Dünyaca ünlü doktor" yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın

Şişli'de polis ekipleri müşterileri dünyaca ünlü doktor yalanıyla kandırarak mağdur eden sahte estetik merkezine baskın düzenledi

Estetik eğitimine katılanlardan 3 ile 5 bin dolar arasında para alındığı, ameliyatların ise 800 dolardan başladığı ortaya çıktı

Sosyal medya üzerinden eğitim ve ameliyat yayını yaparak müşteri kazanmışlar

İSTANBUL - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, "dünyaca ünlü doktor" olduklarını söyleyerek estetik ameliyatı yapan ve ücretli eğitim semineri veren yabancı uyruklu 2 kadının lüks rezidanstaki ruhsatsız sahte güzellik merkezine baskın düzenlendi. Baskın anı kameralara yansırken, içerideki 2 sahte kadın doktor ise gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki sağlık çalışan Gamze Nur, sosyal medyadan eğitim ve ameliyat yayını yapan sözde ünlü doktorların Şişli'deki güzellik ve estetik merkezinde ip askısı yöntemiyle estetik ameliyat olmuş, ameliyattan 2 hafta sonra yüzünde oluşan hasar ile şok yaşamıştı.

Şişli polisinden sahte güzellik ve estetik merkezine baskın

Sağlık çalışanı Gamze Nur ile birlikte birkaç kişinin de mağdur olmasının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzellik ve estetik merkezi adı altında faaliyet gösteren işyerinin ruhsatsız olduğunu belirledi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devam eden çalışmalar kapsamında söz konusu merkezin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lüks rezidansta faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine dün öğle saatlerinde sahte güzellik merkezine baskın düzenledi. Baskın esnasında içeride 6 kadının estetik yaptırmak için beklediğini gören Şişli polisi, kendilerini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu M.U. ve Kazakistan uyruklu N.R'den işyeriyle ilgili evrakları göstermelerini istedi.

Ruhsatsız sahte güzellik merkezi mühürlendi

Doktor olduğunu iddia eden kadınların işyerinin ruhsatı olmadığını belirtmesi üzerine işyeri, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu"nun ilgili maddesi gereği mühürlendi. M.U. ve N.R. ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınması adli işlemleri yapılması için Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Gözaltına alınan 2 kadının işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

"Dünyaca ünlü doktor" yalanıyla binlerce dolar kazanmışlar

Öte yandan biri Türkmenistan diğerinin ise Kazakistan uyruklu iki kadının kendilerinin "estetik doktoru" olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden eğitim ve estetik ameliyatı yayını yaptıkları ve bu sayede müşteri kazandıkları ortaya çıktı. Eğitim verme yeterlilikleri ve eğitim izinleri olmayan doktor olmadıkları öğrenilen 2 kadının yaptığı ameliyatların 800 dolardan başladığı öğrenildi. Ayrıca estetik eğitimine katılanlardan ise 3 ile 5 bin dolar arasında para alındığı bilgisine ulaşıldı.

Son dakika haberi... Dünyaca ünlü doktor yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın
Son dakika haberi... Dünyaca ünlü doktor yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın
Son dakika haberi... Dünyaca ünlü doktor yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın
Son dakika haberi... Dünyaca ünlü doktor yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın

Estetik, dolar, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın - Son Dakika


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