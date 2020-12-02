Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları - Son Dakika

Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları

02.12.2020 13:16

Son dakika haberine göre UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki dünyaca ünlü tarihi konakları için en büyük tehdit, baca yangınları.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki dünyaca ünlü tarihi konakları için en büyük tehdit, baca yangınları.

Yaşantısı, şehir hayatı ve mimarisiyle "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, kış ayının gelmesiyle birlikte tarihi ev, konak ve otellerde baca temizliği uyarıları ve denetimleri artırıldı.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan tarihi ilçede, tarihi yapılardaki yangınların en büyük nedenleri arasında bacalardan ve elektrik konaklarından dolayı yangınlar çıkıyor. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Tarihi Çarşı bölgesinde tarihi evler, konaklar, oteller, iş yerlerinde baca ve elektrik panolarıyla ilgili denetimler yapılırken, vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtılıp, afişler ve pankartlar şehirde farklı bölgelere asılıyor.

Meydana gelen yangınlarda büyük bir öneme sahip olan yangın vanaları da ekipler tarafından sıklıkla denetlenirken, eksik olan yerlere yeni yangın vanaları yerleştiriliyor.

"EN ÇOK KORKTUĞUMUZ BOŞ EVLER"

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kış ayına girilmesiyle birlikte denetimlere başladıklarını söyledi.

Vatandaşlara yangın önlemleri hakkında bilgilendirici afiş dağıttıklarını, bazı bölgelere pankartlar astıklarını ifade eden Gökcü, "Tarihi Çarşı'da belli kesimde doğalgaz var. Safranbolu üç kesimden oluşuyor. Bağlar ve Kıranköy, Tarihi Çarşı bölgesi. Tarihi Çarşı önemli olduğundan ve yoğunluk olduğundan buraya ağırlık verdik. Bu bölgede 44 adet yangın vanası var. Evleri kontrol ediyoruz. Bizim en çok korktuğumuz kimsesiz, içinde oturulmaya evler. Bunları tespit ettikleri zaman içerisine giriyorlar. İç ve dış müdahalelere maruz kalıyor. Evlerin bacaları temiz mi, elektrik tesisatları kontrol ediliyor. Çok eski olanlar, biraz da külfetli olduğundan vatandaşlarımız yaptıramıyor. Genelde yangınlar bacalardan ve elektrik tesisatlarından çıkıyor" dedi.

Tarihi Çarşı bölgesinde sokakların dar olduğunu, araç sahiplerinin park konusunda duyarlı olmasını isteyen Gökcü, "Vatandaşlarımız biraz dikkat ederse, yangın vanalarının önüne park edenler oluyor. Geçiş yollarımızı kapatmasınlar. Tüm yangın vanalarımızın kaç dakikada dolduğunu hesapladık, basınçlarını ölçtük, ölçümler devam ediyor. Bu memleketin çocukları olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"YANLIŞ BİLGİ VERİYORLAR"

2020 yılında 4-5 yangının çıktığını belirten Gökcü, şunları kaydetti:

"Su sıkıntımız olmuyor, yangın vanaları yenilenecek ve sayıları artırılacak. Yanlış ihbar geliyor. Yangın çıktığı zaman geniş bilgi vermiyorlar. Ot yangını diye gidiyoruz, çatı yangını çıkıyor, ev yangını diye gidiyoruz, çalı yangını çıkıyor. Detaylı bilgi vermeleri gerekiyor."

Safranbolu'da 200 yıllık konak, otel ve evlerin olduğunu, denetimlerin de sıklıkla yapıldığını vurgulayan Gökcü, bazı vatandaşların özel mülklerine almadığını ve bu nedenle denetleyemediklerini kaydetti.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak içerisinde oturulmayan 3-4 konağı yangından kurtardıklarını anlatan Gökcü, "İçerisinde oturulmayan, madde kullananları içerisinde kabloları eritirken yakaladık. Polisin, vatandaşın ihbarıyla yangından kurtardık. İçerisinde yaşam olmayan evler büyük risk altında" ifadelerine yer verdi.

(Ersin Turan - Yasin Erdem/İHA)

Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları
Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Karabük, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı         
13:17
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu         
12:02
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:33:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei