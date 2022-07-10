DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜM MARKALARININ SAHTESİNE OPERASYON: 50 BİN ŞİŞE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜM MARKALARININ SAHTESİNE OPERASYON: 50 BİN ŞİŞE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

10.07.2022 10:05

Dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üretip internet üzerinden sattığı tespit edilen 1 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

Dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üretip internet üzerinden sattığı tespit edilen 1 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli D.K'nin yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internet üzerinden sattığı bilgisini aldı. Şüphelinin dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini ürettiği, bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek internet üzerinden sattığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli D.K'nin sahte parfümleri imal edip depoladığı adrese operasyon düzenlendi.

ORJİNAL ŞİŞELERİN BİREBİR AYNISIYLA AMBALAJLAMIŞ

İmalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda, dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısıyla ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, toplam 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi. Yakalanan şüpheli D.K., ifadesinin alınmasının ardından adliye sevk edildi. .

ÜTS İLE ÜRÜNLERİN ORJİNALLİĞİ KONTROL EDİLMELİ

Jandarma yetkilileri, sahte parfümlerin içerisinde çeşitli kimyasallar olduğunu, merdiven altı üretimin nasıl yapıldığını ve ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığı için cilde temasında veya solunması halinde ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların ürün alınırken TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğini mutlaka kontrol etmesi ve menşei belli olmayan ürünlerin kesinlikle alınmaması gerektiği bildirildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜM MARKALARININ SAHTESİNE OPERASYON: 50 BİN ŞİŞE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜM MARKALARININ SAHTESİNE OPERASYON: 50 BİN ŞİŞE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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