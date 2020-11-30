Son dakika haberi | Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 63 milyonu, tedavisi süren hasta sayısı 18 milyonu geçti - Son Dakika

Son dakika haberi | Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 63 milyonu, tedavisi süren hasta sayısı 18 milyonu geçti

30.11.2020 08:41
Son dakika haberi | Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 63 milyonu, tedavisi süren hasta sayısı 18 milyonu geçti, System.String[]

Son dakika haberler... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) vaka sayısı 63 milyonu, virüs nedeniyle tedavi görenlerin sayısı da 18 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) vaka sayısı 63 milyonu, virüs nedeniyle tedavi görenlerin sayısı da 18 milyonu aştı.

Kovid 19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 63 milyon 72 bin 855'e yükseldi.

ABD 13 milyon 750 bin 404 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 432 bin 75 ile Hindistan, 6 milyon 314 bin 740 ile Brezilya, 2 milyon 269 bin 316 ile Rusya, 2 milyon 218 bin 483 ile Fransa, 1 milyon 646 bin 192 ile İspanya, 1 milyon 617 bin 327 ile İngiltere, 1 milyon 585 bin 178 ile İtalya, 1 milyon 418 bin 807 ile Arjantin, 1 milyon 308 bin 376 ile Kolombiya ve 1 milyon 107 bin 71 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 465 bin 186 kişi yaşamını yitirdi, 43 milyon 546 bin 189 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Tedavi görenlerin sayısı dünyada 18 milyonu geçti

Dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 18 milyon 61 bin 480'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 17 milyon 956 bin 143'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 105 bin 337 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 5 milyon 370 bin 129 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre, ABD'yi 2 milyon 4 bin ile Fransa, 795 bin 771 ile İtalya, 563 bin 774 ile Brezilya, 522 bin 669 ile Belçika, 468 bin 332 ile Rusya, 447 bin 298 ile Hindistan, 408 bin 617 ile Polonya, 371 bin 88 ile Ukrayna, 316 bin 774 ile Almanya, 242 bin 583 ile İran, 183 bin 19 ile Meksika ve 130 bin 491 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de 30 Kasım itibarıyla 193 bin 828 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 5 bin 11'ini ağır hastalar oluşturuyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de 8 milyonu, 18 Ekim'de 9 milyonu ve 24 Ekim'de ise 10 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 63 milyonu, tedavisi süren hasta sayısı 18 milyonu geçti - Son Dakika


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