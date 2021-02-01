Son dakika haberi! Dünyada son 120 yılda deniz yüzey suyu sıcaklığı 1,1 derece arttı - Son Dakika

Son dakika haberi! Dünyada son 120 yılda deniz yüzey suyu sıcaklığı 1,1 derece arttı

01.02.2021 11:13
Son dakika haberi! Dünyada son 120 yılda deniz yüzey suyu sıcaklığı 1,1 derece arttı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle son 120 yılda deniz yüzey sıcaklığı 1,1 derece arttı.

Dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle son 120 yılda deniz yüzey sıcaklığı 1,1 derece arttı.

Son yıllarda dünyadaki en büyük sorunların başında küresel ısınma yer alıyor. İnsan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği, denizlerden havaya, sıcaklıktan yağışa kadar pek çok alanı etkilemeye devam ediyor.

İklim değişikliğinin sonuçları denizlerde de etkisini gösterirken ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, deniz yüzey sıcaklığı da artıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilıcak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz yüzey sıcaklığının her yıl artmaya devam ettiğini kaydetti.

Deniz yüzey sıcaklığı artmaya başlayınca durdurmanın zor olduğun belirten Ilıcak, "Bugün karbon emisyonunu durdursak da deniz yüzey sıcaklığı artmaya devam edecek." dedi.

Ilıcak, 20. yüzyılda deniz yüzey sıcaklığının ilk 50 yıl normalin altında geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Sonrasında ise sıcaklık artmaya başladı. Atmosferde sıcaklık artıyor ve ama deniz yüzeyi sıcaklığı hep geriden geliyor. Dünyanın iklim hafızası olan denizler artık ısınmaya başladı. Bunun nedeni ise insanlardan kaynaklı karbon emisyonları. 2016 yılı deniz yüzey sıcaklığının en yüksek yaşandığı yıl oldu. 2016'yı 2019 takip ederken 2020 yılı deniz yüzey sıcaklığının en yüksek yaşandığı üçüncü yıl oldu. Dünyada deniz yüzey sıcaklığı iklim modellerine göre 21. yüzyılın sonuna kadar artmaya devam edecek. Küresel deniz suyu sıcaklığı iklim değişikliği nedeniyle son 120 yılda 1,1 derece arttı."

Küresel deniz suyu sıcaklığının artmasının bir çok olumsuzluğu da ortaya çıkaracağını dile getiren Ilıcak, ısınmaya bağlı fırtınaların, tayfunların, kasırgaların şiddetinin ve sayısının artacağını ifade etti.

Ilıcak, küresel ısınmanın en önemli göstergelerinden birinin dünyada deniz suyu sıcaklığının artması olduğunu vurgulayarak, sözlerini, "Sıcaklığa bağlı dünyada deniz suyu seviyesi de yükseliyor. Bu durum bazı yerleri tehdit ediyor ve önlemler alınması gerekiyor. Deniz yüzey sıcaklığının artmasını engellemek için karbon emisyonlarını azaltmalı, elektrikli araçlara geçilmeli, ormanlık alanlar arttırılmalı, petrol kullanımını azaltmalıyız." diye tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Küresel Isınma, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Dünyada son 120 yılda deniz yüzey suyu sıcaklığı 1,1 derece arttı - Son Dakika


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