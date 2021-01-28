Dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'sini el yaralanmaları oluşturuyor - Son Dakika

Dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'sini el yaralanmaları oluşturuyor

28.01.2021 10:33

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Türker Özkan, dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'sini el yaralanmalarının oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Türker Özkan, dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'sini el yaralanmalarının oluşturduğunu bildirdi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakfın ana amaçlarından birinin iş sağlığı ve iş güvenliği olduğunu söyledi.

Kazaların önlenmesiyle ilgili eğitim programı uyguladıklarını belirten Özkan, "Bir işçi kaza geçirdiyse ve mikrocerrahi gerekiyorsa bunun için çok özel ve yetkilendirilmiş hastanelere ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı bunun için çok gayret sarf etti ve özellikle bu hastaneleri belirledi." dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin mikrocerrahi alanında belirlenen özelliklere sahip bölgedeki tek hastane olduğunu aktaran Özkan, özellikle organ kopmalarına odaklandıklarını ifade etti.

Organ kopmalarında tedavi için özel eğitimli ekip gerektiğine işaret eden Özkan, "Bu eğitimlerin verilmesinde vakfımızın desteği var. 200'e yakın genç cerrahın eğitimi yapıldı, 100'e yakın merkezin malzeme eksiklikleri giderildi. Ana hedefimiz kimse organsız kalmasın, kopuk olan organlar yerine dikilsin ve işçilerimiz mağdur olmasın. Mikrocerrahi konusunda Avrupa ile başa baş gidiyoruz. Fazlamız var eksiğimiz yok." diye konuştu.

Özkan, iş kazalarına da değinerek, "Dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'si el yaralanmasıdır. İş kazalarının ağırlık noktası el ve kol bölgesini kapsıyor. Biz hem ameliyat hem de ameliyat sonrası işçilerin psikolojik olarak desteklenmesine katkı sağlıyoruz. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından seçilen 53 hastane bu özellikteki hastanelerimizdendir. " ifadelerini kullandı.

Dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'sini el yaralanmaları oluşturuyor
Dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'sini el yaralanmaları oluşturuyor
Dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'sini el yaralanmaları oluşturuyor
Dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'sini el yaralanmaları oluşturuyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyadaki iş kazalarının yüzde 50'sini el yaralanmaları oluşturuyor - Son Dakika


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