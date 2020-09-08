Baykal Gölünden görüntüler Rusya'nın Baykal Gölü
Çevresindeki ormanların tabiat parkı ilan edildiği, Sibirya'nın güneyinde İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alan dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü'nün yüzölçümü yaklaşık 31.722 km², uzunluğu 636 km, genişliği 79,5 km'dir. Baykal Gölü tabanı deniz seviyesinin yaklaşık 1285 m altında yeralıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 20:38 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü - Son Dakika