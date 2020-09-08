Çevresindeki ormanların tabiat parkı ilan edildiği, Sibirya'nın güneyinde İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alan dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü'nün yüzölçümü yaklaşık 31.722 km², uzunluğu 636 km, genişliği 79,5 km'dir. Baykal Gölü tabanı deniz seviyesinin yaklaşık 1285 m altında yeralıyor.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü - Son Dakika

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