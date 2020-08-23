Son dakika haberi... Dünyanın en yaşlı erkeği olarak iddia edilen Güney Afrikalı Blom,116 yaşında öldü
Son dakika gelişmesine göre Güney Afrika'da ailesini 1918'deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyayın en yaşlı erkeği olarak iddia edilen Fredie Blom, 116'ncı yaş gününü kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti.
Güney Afrika'da ailesini 1918'deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyayın en yaşlı erkeği olarak iddia edilen Fredie Blom, 116'ncı yaş gününü kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti.
Dünyanın en yaşlı kişisi olarak iddia edilen Güney Afrika'da yaşayan 116 yaşındaki Fredie Blom, yeni yaşını kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti. Ailesini 1918'deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyanın en yaşlı erkeği olduğu ileri sürülen Fredie Blom'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Blom'un 8 Mayıs 1904'te Güney Afrika'nın Doğu Kap şehri yakınlarındaki Adelaide kasabasında doğduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 10:31
Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika haberi... Dünyanın en yaşlı erkeği olarak iddia edilen Güney Afrikalı Blom,116 yaşında öldü - Son Dakika Dünya
Son Dakika Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı Kozan'da çıkan orman yangını büyüdü, köyler boşaltılıyor UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Giresun'daki sel felaketine yardıma giderken dereye düşüp kayboldular Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı